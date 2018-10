Acţiunile gigantului din industria de entertainment Take Two Interactive Software (TTWO) au crescut marţi cu 9% după ce jocul dezvoltat de Rockstar Games, „Red Dead Redemption 2”, a înregistrat una dintre cele mai de succes lansări din istoria industriei, cu vânzări de 725 de milioane de dolari în trei zile, potrivit Variety.

Astfel, marţi la ora 17.00 (ora României - n. red.), acţiunile Take Two Interactive Software listate pe Nasdaq se tranzacţionau la 121,6 dolari per acţiune, în creştere cu 8,9% de la începutul... citeste mai mult