Acţiunile Romgaz Mediaş (SNG), cel mai mare producător şi furnizor de gaze naturale din România, au închis pe 13 martie la maximul istoric de 37,1 lei în contextul în care rezultatul net istoric aferent anului 2017 ar putea aduce investitorilor dividende cu un randament de aproape 12%, cel mai ridicat din prima ligă bursieră.

De la începutul anului 2018, Romgaz are plus 18,5%, în topul celor mai mari aprecieri ale companiilor din indicele de referinţă BET.

La ora 14:00 acţiunile SNG se tranzacţionau la 37,2 lei, plus 0,27% faţă de şedinţa precedentă, pe un rulaj de circa 890.000.

Continuarea pe ZFCorporate

ZF Corporate este serviciul de business intelligence al Ziarului... citeste mai mult

acum 58 min. in Eveniment, Vizualizari: 20 , Sursa: Ziarul Financiar in