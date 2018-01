Politistii vasluieni, sub coordonarea Directiei de Ordine Publicã din Inspectoratul General al Politiei Române, organizeazã si desfãsoarã actiuni pentru prevenirea si combaterea tãierilor ilegale si sustragerilor de material lemnos. Cu ocazia activitãtilor desfãsurate în ultima lunã a anului trecut, au fost depistate mai multe persoane care comercializau sau transportau în mod ilegal material lemnos.

În decembrie 2017, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui au organizat 61 de actiuni si controale in fondul forestier national si in locuri de depozitare sau comercializare a... citeste mai mult