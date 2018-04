Actiunile H&M ating minimul ultimilor 13 ani Hennes & Mauritz AB (H&M), al doilea retailer de imbracaminte la nivel mondial, a raportat cel mai scazut nivel al actiunilor din martie 2001, din cauza declinului accentuat al vanzarilor, care ar putea duce la inchiderea unor magazine si la oprirea expansiunii. Profitul grupului s-a redus cu 44%, pana la 1,37 miliarde de coroane (134 milioane euro), in timp ce actiunile retailerului suedez s-au depreciat cu 6,7%. Grupul suedez are opt branduri: H&M, COS, & Other Stories, Monki, Weekday, Cheap Monday, Arket si H&M Home.

