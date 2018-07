Actiunile Facebook, din nou pe plus. Investitorii si-au recapatat increderea in Zuckerberg Dupa ce actiunile Facebook au suferit pierderi substantiale in urma scandalului cu Cambridge Analytica, situatia s-a remediat, iar acum actiunile gigantului social media au atins un nivel record.

Vineri, Facebook a declarat ca actiunile Facebook s-au apreciat cu 5%, compania reusind sa reduca efectele scandalului furtului de date de catre Cambridge Analytica. Actiunile din reteaua sociala au urcat la un nivel record... citeste mai mult

