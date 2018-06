Actiunile celui mai mare producator de aluminiu din Europa continentala promoveaza in Categoria Premium a BVB Actiunile Alro SA, cel mai mare producator de aluminiu din Europa continentala (excluzand Rusia si Peninsula Scandinava), vor fi promovate, incepand cu 21 iunie 2018, din Categoria Standard in Categoria Premium din cadrul Pietei Reglementate la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

Actiunile Alro au intrat la tranzactionare, la BVB, pe 16 octombrie 1997. Cumulat, in cei 20 de ani de listare la BVB, Alro a inregistrat o cifra de afaceri de 10 miliarde de dolari, un profit net de 780 de milioane de dolari si investitii... citeste mai mult