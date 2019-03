La începutul primăverii, în data de 22 martie, în întreaga lume se aniversează Ziua Mondială a Apei, care are o temă distinctă în fiecare an. În anul 2019 tema este “Apa pentru toți” și are ca scop conștientizarea importanței apei ca și resursă vitală.

În acest context, Agenția pentru Protecția Mediului organizează diverse acțiuni de conștientizare a importanței apei pentru natură pentru cetățeni și comunitate, acțiuni care sunt organizate în parteneriat cu diverse instituții partenere.

Astfel, în cadrul concursului transdisciplinar ”Matematica și mediul”, APM Satu Mare organizează în perioada 20-22.03.2019 mese rotunde începând cu ora 13.00 în trei locații... citeste mai mult