În cadrul programului de promovare a valorilor de talie mondiala ale Aviatiei Române, Asociatia Româna pentru Propaganda şi Istoria Aeronauticii Cluj, reprezentată de Cdr. av. r. Laurentiu Buzenchi, presedintele ARPIA Cluj si Cpt. av. r. Sorin Man, in perioada 27-30 martie, a organizat o serie de activitati la scoli si licee din judetul Alba.

Actiunile au avut in continut o prelegere sustinuta cu imagini despre istoria Aeronauticii Romane, lansarea cartii editata de ARPIA Cluj "Albumul Aurel Vlaicu", donatie pentru bibliotecile scolare, premierea elevilor care in dialogul final s-au remarcat in cunostinte despre aviatie.

Primul popas, Scoala gimnaziala din... citeste mai mult