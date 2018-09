© TION - Actiuni de prevenire a furturilor din buzunare in mijloacele de transport in comun din Timisoara Scris de T. Ex. - Poliţiştii din cadrul Biroului de Analiza şi Prevenirea Criminalităţii au desfășurat, în această săptămână, o serie de acțiuni...

Timis Online, 6 Februarie 2015