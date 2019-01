IMPREUNA… La Vaslui, anul acesta parca au fost mai putini oameni in Piata Civica, in momentul in care s-a sarbatorit trecerea in Noul An. In jur de 3000 de oameni au venit sa fie impreuna, in aceasta noapte frumoasa. Si nu din cauza faptului ca...

Vremea Noua, 1 Ianuarie 2019