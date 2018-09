O nouă acţiune „Trees need people - Constanţa Restart” are loc în aceste momente, în Parcul Tomis II. Vor fi montaţi tutori pentru a induce o creştere dreaptă şi pentru a proteja copacii.

Spre deosebire de celelalte acţiuni, la evenimentul de astăzi sunt prezenţi zeci de constanţeni care au dat dovadă de spirit civic.

Inițiativa aparține avocatul Cătălin Filişan și are drept scop îmbunătățirea calității aerului respirat de constănțeni, precum și educarea populației în spiritul protejării mediului înconjurător.

Despre „Trees need people - Constanţa Restart”

