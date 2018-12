Vineri, 14 decembrie 2018, pentru cel de al 4-lea an consecutiv, TSD Tulcea, de data aceasta impreuna cu OFSD Tulcea, au organizat o campanie a lui Mos Craciun, in preajma sarbatorilor, pentru copii din judet, iar alaturi de cele doua echipe s-au alaturat deputatii Mirela Furtuna si Anisoara Radu.

Acestia au fost la o familie din Lăstuni , unde au impodobit si bradul sub care au asezat darurile Mosului, dupa care la copii din Somova si Mina Alta Tepe.

„Luna decembrie are noblețea de a ne aminti că, înaintea oricărei acțiuni pe... citeste mai mult