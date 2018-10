Actiune pentru siguranta rutiera, in Ialomita!

Politistii ialomiteni au aplicat peste 1.400 de sanctiuni contraventionale si au retinut 62 de permise de conducere, in cadrul unei actiuni de 3 zile desfasurate in judetul Ialomita, sub coordonarea Directiei Rutiere, pentru prevenirea accidentelor rutiere.

Mai exact, in perioada 09 – 11 octombrie a.c., la nivelul judetului Ialomita, 142 de politisti au desfasurat o actiune, in sistem integrat, pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica si pentru cresterea gradului de disciplina rutiera. In urma activitatilor desfasurate de politistii rutieri,