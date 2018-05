O amplă acţiune de donare de sânge are loc în aceste zile, la Spitalul Judeţean de Urgenţă ”Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, cu scopul de a marca într-un mod inedit Ziua Asistentului Medical care se aniversează, an de an, în 12 mai.

Potrivit directorului de îngrijiri, Mirela Şandor, peste 350 de de angajaţi ai unităţii medicale s-au înscris pentru a dona sânge, astfel că asistenţilor medicali li s-au alăturat, deopotrivă, medici şi aparţinători. Şi executivul Spitalului Judeţean a donat sânge încă de la primele ore ale... citeste mai mult