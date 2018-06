Actiune a politistilor pentru siguranta transporturilor: Au fost intocmite 64 de dosare penale si aplicate sanctiuni de peste 22.000 de lei Autoritatile au derulat in ultima saptamana actiuni pentru siguranta transporturilor aeriene, navale si feroviare, fiind constatate 64 de infractiuni, 27 de persoane au fost surprinse in flagrant delict si au fost aplicate 50 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 22.000 de lei.

