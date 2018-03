Acţionarii Patria Bank (PBK) vor discuta, pe 12 martie, la AGA, şi conversia în acţiuni a unui unui împrumut de 4,3 milioane de euro acordat băncii de EEAF Financial Services, pe 23 februarie 2018, pe lângă conversia datoriei contractate în 2016, potrivit convocatorului completat de conducerea emitentului.

Pe ordinea de zi a AGA se găsea majorarea capitalului social cu maxim 60,53 milioane de lei, la 287,66 milioane de lei, inclusiv prin conversia unui împrumut de 4,35 milioane de euro, acordat băncii de EEAF Financial Services, în 2016.

EEAF Financial Services BV este acţionarul majoritar al Patria Bank, cu un procent de 76,2%,... citeste mai mult