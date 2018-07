Actionarii Hidroelectrica primesc dividende de 1,134 miliarde de lei. Din total, statul ia 908 milioane de lei Hidroelectrica a distribuit catre actionari 90% din profitul obtinut in 2017. Dividendele se ridica la 1,134 miliard de lei, din care 0,908 miliarde merg catre statul roman, reprezentat de Ministerul Energiei, iar 0,226 miliarde de lei catre actionarul minoritar, Fondul Proprietatea.

Sumele distribuite sunt cu circa 10% mai mari decat cele aferente exercitiului financiar precedent si se datoreaza rezultatelor istorice obtinute de Hidroelectrica in 2017: 3,254 miliarde de lei cifra de afaceri si 1,603 miliarde de lei profit net realizat in conditiile... citeste mai mult