Pe 5 martie, in jurul orelor 15.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat, pentru efectuarea formalitãtilor de control pentru trecerea frontierei, pentru a iesi din tarã, cetãteanul roman Dan M., in varstã de 45 de ani, conducand un ansamblu de vehicule format dintrun autocamion marca DAF si o semiremorcã, ambele inmatriculate in judetul Harghita. La controlul de frontierã, cu ocazia operatiunilor vamale, s-a constatat cã Dan M. transportã mãrfuri (piese auto) in greutate brutã de 7.882 kilograme, din Olanda in R. Moldova, pentru marfa transportatã prezentand 6 declaratii... citeste mai mult