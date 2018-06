Acte necesare pentru eliberarea pasaportului in 2018 Actele de identitate (pasaportul sau buletinul) sunt indispensabile, iar in ultimii ani, eliberarea acestora a devenit o adevarata provocare. Oamenii se confrunta cu nervi si timp pierdut la cozi uriase, birocratie si o multime de documente necesare. In materialul urmator vom prezenta documentele necesare pentru eliberarea pasaportului.

Update:

Camera Deputatilor a decis ca pentru cei de peste 18 de ani, pasapoartele simple electronice sa fie valabile zece ani, nu cinci.

Potrivit Proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii... citeste mai mult

