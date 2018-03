Câştigător al Cupei României în sezonul trecut cu FC Voluntari, Florin Acsinte a declarat că vrea să reediteze performanţa în acest an şi cu FC Botoşani. „Sper ca şi anul acesta să am parte de această Cupă a României. E o senzaţie unică pentru un fotbalist când câştigă un trofeu. Le-am explicat băieţilor cum e să câştigi un trofeu. Dacă vom câştiga, sunt şanse foarte mari să ajungem în finală. Va fi o luptă. Şi din cauza lor noi nu ne-am calificat în play-off. Asta trebuie să ne dea de gândit şi să fim mai agresivi. Am încredere că suporterii vor veni în număr mare şi ne vor încuraja de la început şi până la sfârşit, iar noi îi vom... citeste mai mult