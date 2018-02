Florin Acsinte nici nu concepe ca FC Botoşani să nu câştige cele trei puncte puse în joc în partida cu Gaz Metan Mediaş. „Trebuie de la meciul cu Mediaş să câştigăm puncte şi să terminăm pe locul 7. Eu mă simt foarte bine fizic şi nu văd o problemă fizică la echipă, problema cred că a fost la nivel mental. Nu am câştigat cu Juventus unde nu am reuşit să câştigăm şi a venit meciul de la Iaşi unde a pierdut. Eu am încredere că noi trebuie să ridicăm capul şi să muncim mult mai mult să demonstrăm că putem să strângem puncte”, fundaşul stânga al FC Botoşani.

La rândul său, Andrei Dumitraş a garantat victoria în jocul de astăzi cu ardelenii. „Acum începe play-out şi ne dorim... citeste mai mult