Dorim sa ne extindem echipa si suntem in cautarea unei persoane cu initiativa care sa corespunda pentru ocuparea postului de strungar.

Cerinte

• Studii in domeniul prelucrarilor prin aschiere;

• Experienta de minim 3 ani in domeniul prelucrarii prin aschiere ;

• Cunostinte operare masini (strung ,freza );

• Cunoștințe pentru utilizarea instrumentelor de tăiere (viteza de tăiere, rata de alimentare, unghiurile mesei și pozițiile opririlor și ghidajelor)

• Bune cunostinte de citire si intelegere desen tehnic;

• Indemanare,stabilitate, precizie şi acurateţe;

• Capacitatea de a reacţiona rapid;

• Atenţie la... citeste mai mult

acum 28 min. in Locale, Vizualizari: 22 , Sursa: Turda News in