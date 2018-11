Zile grele pentru premierul britanic, Theresa May, care face eforturi să ajungă la un acord cu UE asupra viitoarelor relații post-Brexit. A fost la Bruxelles miercuri seara, pentru discuții cu președintele Comisiei Europene, înaintea summitului excepțional de la sfârșitul săptămânii. La Londra continuă controversele în Parlament, legate de Acordul Brexit, însă premeirul May pare a avea resurse.

Premierul britanic a discutat aproximativ două ore cu Jean Claude Juncker, la sediul executivului comunitar. Am avut o întâlnire bună, a declarat...

