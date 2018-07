Noul stadion al Pandurilor inca nu a fost inaugurat, insa a cedat deja in urma ploilor masive din ultima perioada.

Autoritatile au investit 20 de milioane de euro pentru noul stadion de la Targu Jiu, iar lucrarile de finalizare sunt blocate chiar inainte de inaugurare. Oficialii mai au nevoie de 4 milioane de euro ca sa termine stadionul. Pana atunci, localnicii au sesizat ca acoperisul stadionului nu face fata in cazul unor ploi masive, scrie sport.ro.

"Ploaie torentiala in Targu-Jiu!! Priviti cum ploua din acoperisul stadionului nereceptionat..! Dupa ce au fost probleme si la Sala Sporturilor", sustine... citeste mai mult

