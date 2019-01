De ce să bem apă Alcalină?

Organismul uman conţine 65-70% apă, de exemplu corpul unei persoane cu greutate de 70 kg conţine 45-50 litri de apă. Dacă acest om consumă zilnic numai un litru de apă, pentru a schimba o dată integral această cantitate are nevoie de 50 de zile. Normal acest om pentru a curăţa corpul de toxinele şi grăsimile acide acumulate de-a lungul anilor, ar trebui să consume minim 2-2,5 L de apă zilnic.

Apa alcalină ajută la dizolvarea şi eliminarea depunerilor acide acumulate în corp

Apa alcalină nu are valoare nutriţională sau de medicament dar, are capacitatea de a neutraliza şi lichefia deşeurile acide... citeste mai mult