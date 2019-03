Acest bărbat are o dilemă mare. A rămas văduv și se gândește dacă are șanse, la 58 de ani, să-și refacă viața. Ce părere aveți? "Am 58 de ani. Soția mea a murit acum câțiva ani. Am iubit-o foarte mult. Am trăit împreună mai bine de treizeci de...

Antena 3, 21 Februarie 2019