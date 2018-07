Primul semn de intrebare in acest dosar a aparut in momentul in care judecatorii de la Tribunalul Iasi au refuzat arestarea preventiva a inculpatului • Procurorii au folosit chiar si un investigator sub acoperire pentru probarea faptelor din acest dosar • Au fost realizate si interceptari ale convorbirilor telefonice • Cu toate acestea, un judecator de la Tribunalul Iasi nu a fost impresionat de acuzatiile procurorilor si a dispus achitarea inculpatilor, motivat de faptul ca faptele comise nu sunt savarsite cu vinovatia prevazuta de lege • Este una dintre cele mai curajoase achitari din ultimii ani de la Tribunalul Iasi, avand in vedere temeiul de drept invocat... citeste mai mult

acum 12 min. in Locale, Vizualizari: 18 , Sursa: Vremea Noua in