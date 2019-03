Tânărul om de afaceri din Moldova, care a construit un metru de autostradă cu 4.500 de euro, e un mare pasionat de mașini. Ștefan Mandachi a devenit cunoscut în toată România, datorită protestului său împotriva autorităților.

Dacă actul său de curaj a fost popularizat de toate canalele media din țară, dar și din străinătate, puțini sunt cei care știu ce mașini are în garaj bussinesman-ul despre care se spune că are o avere cifrată în jurul valorii de 27 de milioane de euro.

Mare fan al mașinilor scumpe, Mandachi are un SUV creat în uzinele Mercedes, pe care-l folosește în mod frecvent în România. Moldoveanul petrece foarte mult timp în Orientul Mijlociu, destinația sa preferată fiind... citeste mai mult

azi, 14:35 in Social, Vizualizari: 20 , Sursa: A1 in