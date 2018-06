Acestea sunt cele mai bune motoare ale anului 2018

International Engine of the Year 2018

Ferrari 3.9-litre biturbo V8 - (Ferrari 488 GTB, 488 Spider, 488 Pista) – 486 puncte Porsche 3 litri 6 cilindri boxer turbo - (Porsche 911 Carrera, 911 Carrera 4, 911 Carrera S, 911 Carrera 4S, Carrera GTS, Carrera 4 GTS) - 198 puncte Ferrari 6.5-litre V12 - (Ferrari 812 Superfast) – 158 puncte Tesla pachetul electric de propulsie - (Tesla Model S, Model X, Model 3) – 149 puncte Volkswagen 999 cmc 3 cilindri turbo - (Volkswagen Golf, Up, Up GTI, Polo, T-Roc, Audi A1, A3, Q2, Seat Ibiza, Arona, Toledo, Ateca, Leon, Skoda Fabia, Rapid, Karoq) – 139 puncte BMW 1.5 litri 3 cilindri electric-benzină hybrid - (BMW... citeste mai mult

