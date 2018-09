Acesta nu este genul de just

Cântăreaţa Cyndi Lauper s-a născut pe 22 iunie 1953. Astăzi, împlineşte vârsta de 62 de ani. În afara de muzică, s-a dedicat filmului, televiziunii şi teatrului. „Girls Just Want To Have Fun” este primul single lansat de Cyndi Lauper ca solistă, după...

Ziua de Constanta, 22 Iunie 2015