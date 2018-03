Dacă vrei să reduci la minimum riscul de te îmbolnăvi de la alți pasageri, atunci când zbori cu avionul, ar trebui să ții cont că unele locuri sunt privilegiate față de altele.

Dacă alegi să călătorești la fereastră și să-ți menții scaunul în poziție verticală pe toată durata zborului, vei reduce la minimum riscul de a veni în contact cu un pasager care este bolnav, potrivit "Proceedings of the National Academy of Science"

Pasagerii așezați pe scaunele situate de-a lungul culoarului sunt cele mai expuse la a intra în contact cu pasageri care strănută, spre... citeste mai mult

