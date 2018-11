Una dintre cele mai indragite actrite de la Hollywood a slabit mai multe kilograme dupa ce a urmat dieta cu castraveti. Cum aceste legume sunt usor de gasit in orice piata poti alege si tu sa o urmezi.

Conform nutritionistilor, in timpul dietei cu castraveti poti sa mananci aceste legume in orice cantitate, mai ales ca au un aport caloric scazut.

Planul dietei cu castraveţi:

La micul dejun: un bol de salată de castraveți și două ouă fierte;

La gustare: un măr, o piersică sau cinci prune;

La prânz: un bol de salată de castraveți și o felie de pâine neagră prăjită;

La gustare: un shake de castravete;

La cină:... citeste mai mult