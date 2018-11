Acest laxativ se numeste si "gem de spital" pentru a a fost testat pe pacientii cu forme severe de constipatie.

150g de curmale

150g prune

O cana si jumatate de apa fiarta

Taie fructele in bucati mici si pune-le in apa fiarta. Gateste-le pana cand amestecul devine gros.

Poti sa mananci gemul simplu, pe paine, sau sa-l adaugi in iaurt.

sursa: kfetele.ro

