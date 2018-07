Activitatea seismica s-a intensificat in Romania in ultima perioada, iar foarte multi oameni se intreaba daca un cutremur mare este iminent.

Gheorghe Marmureanu a tinut sa faca lumina in acest subiect si a dezvaluit cand va veni marele seism. Folosind date statistice, cunoscutul seismolog a precizat ca nu ne putem astepta la o miscare tectonica importanta in Romania inainte de anul 2040, scrie cancan.ro.

„Discutam de cutremur mare din 2040. Ce rost mai au aceste nimicuri? Am observat ca exista cutremure... citeste mai mult

acum 57 min. in Actualitate, Vizualizari: 34 , Sursa: Antena 3 in