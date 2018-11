Oamenii de stiinta din Turcia scot la iveala o teorie surprinzatoare.

Barbatii care au talia cu cativa centimetri mai mare decat normalul sunt mai buni in relatiile intime, potrivit kankan.md.

Studiul realizat de Universitatea Erciyes din Kayseri, Turcia, pe un esantion de 200 de barbati, arata ca cei care au burta au si o performanta mai buna in pat. Barbatii respectivi rezista mai mult decat cei fara burta cu pana la cinci minute, in timpul unei partide de sex.

De altfel, timpul mediul al unei partide de sex in cazul barbatilor slabi este, potrivit studiului de aproximativ doua minute, in timp ce pentru cei mai... citeste mai mult

