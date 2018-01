Preparatul pe care îl prezentăm are numai ingrediente naturale şi fiecare element component al acestui tonic are, de sine stătător, efecte extrem de benefice asupra sănătăţii.

Are efecte antibacteriene, îmbunătăţeşte digestia, ajută la tratarea gripei şi răcelilor, previne şi tratează infecţiile, va scapă de starea de ameţeală, de durerile de cap şi întăreşte sistemul imunitar.

Foarte mulţi oameni apelează la acest tonic pentru a-şi îmbunătăţi sănătatea per total.

Să vedem cum se prepară şi de ce avem nevoie.

Ingrediente:

- 2 linguri de pudră de turmeric

- 700 ml de oţet de mere

- 50 grame de usturoi... citeste mai mult

ieri, 19:46 in Sanatate, Vizualizari: 33 , Sursa: Realitatea in