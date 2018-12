Un tribunal din Suedia a decis luni că un oraş din sud-vestul ţării are dreptul să introducă interdicţii locale privind cerşetoria, anulând două hotărâri judecătoreşti anterioare, relatează dpa.

'Este un lucru pozitiv că putem implementa decizia pe care am luat-o în urmă cu un an', a declarat Carina Wutzler, preşedintă a consiliului municipal din Vellinge.

Interdicţiile în oraşul Vellinge, cu 35.000 de locuitori, se vor aplica în cinci locaţii, între care şi piaţa centrală din oraş, şi vor avea efect imediat, a afirmat oficialul suedez... citeste mai mult