Orasul a fost fondat in secolul al IX-lea, dezvoltandu-se in jurul unei abatii bededictine. Orasul a crescut considerabil dupa sosirea unui numar mare de locuitori din orasul Paestum, care au fugit din cauza atacurilor sarazinilor (denumirea data musulmanilor din vestul Europei in occidentali in Evul Mediu). In urma atacului din partea orasului Pisa din 1268. Positano si-a sporit modalitatile de aparare construind ziduri fortificate masive, drumuri inguste si o serie de turnuri, devenind la fel de puternic ca orasul Amalfi.

In 1343 orasul a fost distrus de un tsunami, iar in secolul XV a suferit atacuri continue din partea piratilor otomani. In secolul al XVIII-lea,

