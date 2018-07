Jazzy a iesit cu sotul ei la plaja si a decis sa publice pe contul sau de socializare o poza. Imediat ea a devenit virala. Femeia si-a spus povestea care a impresionat pe toata lumea, mai exact cum este sa traiesti langa cineva care are un corp atat de diferit fata de al ei.

”De-a lungul anilor, acest barbat a iubit fiecare cuta, fiecare particica a corpului meu. Niciodata nu am inteles de ce. Cum poate sa iubeasca ceva ce nu este perfect. Am burta, daca alerg simt ca lesin si mi se misca tot cand merg. Dar acum am inteles de ce ma iubeste, pentru ca si eu am inceput sa ma... citeste mai mult