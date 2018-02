De aceea, unii medici recomandă reducerea cantității de lapte consumate sau înlocuirea sa cu lapte de soia, de migdale, sau de cocos.

Intoleranta la lactoza este o problema cu care se confrunta din ce in ce mai multe persoane. Desi nu exista in prezent un tratament curativ, aceasta afectiune poate fi tinuta sub control printr-un stil de viata responsabil. Cum se manifesta, cum poate fi diagnosticata si cum putem ameliora simptomele intolerantei la lactoza vom afla in cadrul articolului urmator.

Ce este intoleranta la lactoza Reprezinta inabilitatea organismului de... citeste mai mult

acum 58 min. in Sanatate, Vizualizari: 32 , Sursa: Realitatea in