Am avut ocazia să am pe mână în ultimele săptămânu un Acer Nitro 5, laptop de gaming de buget care face parte din cel mai recent lineup de la Acer. Acesta vine echipat cu un chipset Intel i5 care face parte din a opta generaţie şi care ar trebui să ofere performanţe cu 15% mai bune decât versiunea precedentă. Sistemul s-a mişcat foarte bine, fără să am probleme în cele mai obişnuite jocuri online, de genul Fortnite, Overwatch sau League of Legends.

Dacă faci parte din categoria de jucători ai titlurilor pe care le-am dat exemplu mai sus, nu vei avea absolut nici un... citeste mai mult

