Acer lansează noile netbookuri Acer Aspire One în patru culori - Blueberry Shake, Papaya Milk, Strawberry Yogurt şi Banana Cream. Bateria noilor Aspire One Happy are o autonomie de până la 8 ore (cu acumulator 6 celule), ceea ce permite navigarea pe...

Agora, 18 Mai 2011