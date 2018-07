Actorul american Niel Patrick Harris (45 de ani) a vrut să se dea în spectacol, dar ajuns viral pe reţelele de socializare! A mers, alături de fiul său, îmbrăcat cu un tricou al echipei Manchester City la unul dintre amicalele de pe tărăm american ale echipei lui Pep Guardiola, dar a stârnit amuzament.

În tribune, unde a urmărit meciul alături de fiul său, Harria strigat "Hai, Manchester United!", cu un tricou al rivalei City pe el. Şi fiul său îmbrăca acelaşi tricou. Mai mult, a şi filmat totul, iar clipul a ajuns viral pe reţelele de socializare.

Niel Patrick Harris e cunoscut în lumea filmului pentru pelicule celebru precum How I Met Your Mother, Gone Girl, The... citeste mai mult