Usturoiul poate fi folosit pentru tratarea racelii, a gripei, dar si a altor infectii, fiind in multe cazuri mai puternic decat un tratament cu antibiotice. Asta pentru ca rezistenta la antibiotice a crescut considerabil in ultimii ani.

Din cauza administrarii excesive, multe persoane sunt rezistente la antibiotice, iar pastilele nu mai au efectul scontat. In acest context, universitatea americana a fost interesata sa vada ce alimente ar putea inlocui antibioticele. Studiul sugereaza ca cel mai potrivit ar fi usturoiul,... citeste mai mult

ieri, 16:37 in Social, Vizualizari: 47 , Sursa: Realitatea in