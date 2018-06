Într-o postare pe Instagram, Rini Frey, cunoscută pe platforma de socializare, a postat două imagini, ambele făcute în aceeași zi, în timp ce era îmbrăcată în aceleași haine. Fotografia din stânga o arată pe tânără într-o poziție sexy, cu cuvintele "corpul meu" inscripționate. Imaginea din dreapta o arată pe aceasta stând într-o poziție mai relaxată, intitulată "de asemenea, corpul meu".

Scopul ei? Să dovedeascăcă corpul uman poate arăta foarte diferit în funcție de unghiul în care faceți o fotografie și de modul în care ajustați hainele purtate.



