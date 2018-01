In ultimele luni au fost realizate o serie de tranzactii imobiliare in valoare de zeci de milioane de euro prin transferul celui mai mare complex comercial din Iasi intre doua fonduri de investitii straine • Achizitia facuta de compania sud-africana la finalul anului trecut va fi urmata de o investitie care va majora semnificativ centrul comercial aflat la marginea orasului • In acest fel, complexul va fi extins de la 50.000 mp la aproape 80.000 mp

