Zaharul si sarea in exces iti pot afecta origanismul, insa exista o substanta care iti face si mai rau. O gasesti intr-o multime de alimente semipreparate. In plus, o folosesc si multe restaurante.

Este vorba despre un aditiv care se pune in cantitati diferite in toate alimentele. Restaurantele il folosesc pentru a intesifica aroma alimentelor.

Arata ca o pudra cristalina, la fel ca sarea si zaharul, iar gustul este cel de supa de carne.

Creste apetitul, te face sa mananci mai mult si incurajeaza acumularea de kilograme. Despre ce este vorba vezi AICI.



