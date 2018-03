Adobe (IT), Edenred România (tichete şi carduri de masă), Eisberg România (industria alimentară), Pfizer România (farma), McDonaldÕs (fast food) şi SecureWorks România (IT) sunt companiile locale considerate cei mai buni angajatori în 2017, arată rezultatele studiului Best Employer de anul acesta, realizat de divizia de consultanţă în HR Aon Hewitt, parte a companiei de brokeraj de asigurări Aon România.

Subisidara locală a companiei americane Adobe, unul dintre cei mai mari producători de... citeste mai mult