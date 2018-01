Dintre cele peste 60 de specii de amarant existente in lume, la noi cresc cateva, in flora spontana, iar una dintre ele este stirul. Este o planta salbatica, cu flori verzi-galbene marunte si reunite ca intr-un spic, care este folosita mai mult ca nutret pentru porci.

Stramosii nostri foloseau stirul in alimentatie dar si pentru tratarea unor afectiuni.

In prezent, aceasta planta este folosita mai rar in mancaruri, batranii din anumite zone ale tarii fiind cei care inca mai pastreaza retete ale... citeste mai mult

