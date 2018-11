Doua boli care nu au simptome clare in stadiile incipiente omoara anual peste 4.000 de femei in Romania.

Cancerul de col uterin si cancerul de san sunt afectiunile cu care sunt diagnosticate tot mai multe romance, dar a caror aparitie si dezvoltare poate fi prevenita prin prezentarea periodica la un control ginecologic si testarea Babes-Papanicolau.

Preventia reprezinta, de fapt, totalitatea testelor pe care le facem cu scopul de a diagnostica leziuni precanceroase.

„Consultul ginecologic se recomanda la toate femeile, mai ales la cele care au activitate sexuala si inaintea inceperii vietii sexuale in cazul in care au o simptomatologie in sfera pelvina sau, in... citeste mai mult